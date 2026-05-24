とちぎテレビ 那珂川町にある棚田で行われている音楽の演奏会を記録したドキュメンタリー映画が完成し２４日、町内で初めての上映会が開かれました。 「里守人と馬頭琴」は２０１１年から那珂川町の棚田で行われているモンゴルの楽器「馬頭琴」の野外音楽会を軸に自然豊かな里山の暮らしや、地域文化などを描いた１１６分間の作品です。 音楽会は、イベントの中止が相次いだコロナ禍にも開かれていて開催への苦悩