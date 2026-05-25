2度目の優勝を果たし、千秋楽から一夜明けの記者会見をする小結の若隆景＝25日、両国国技館大相撲夏場所で2度目の優勝を果たした小結若隆景が千秋楽から一夜明けた25日、東京・両国国技館で記者会見に臨み「精神的にも肉体的にも少し疲れた。下からの攻めが一番良かった」と語った。25場所ぶりの制覇は琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランク。12勝3敗をマークし、大関昇進への起点もつくった。31歳の若隆景は得意のおっつ