EXILE TAKAHIRO（41）が24日、自身のインスタグラムを更新。超大物との「家宝」のツーショットを披露した。「家宝」と記し、1枚の写真をアップした。「福山さん、ご一緒させていただきありがとうございました」と同じ長崎県出身の福山雅治とのツーショットを披露。「ずっっっっっとカッコよかったです」とつづった。「#あぁ」「#カッコよかったです」「#ほんとに」「#カッコよかったです」「#カッッッコよかったです」と添