指名手配された大山賢二容疑者（兵庫県警提供）兵庫県たつの市の住宅で住人の田中澄恵さん（74）と次女千尋さん（52）が殺害された事件で、指名手配中の住所、職業不詳大山賢二容疑者（42）が事件発覚3日前の16日、警察官の職務質問を受け「人を殺した」と話していたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。話がかみ合わない状態で、県警は事件を把握できず、容疑者がかつて住んでいたとみられる現場周辺に送り届けた。翌1