セブン＆アイ・ホールディングスの名誉顧問、鈴木敏文（すずき・としふみ）さんが5月18日、心不全のため死去した。93歳。きょう25日、同社が公式サイトにて発表した。【画像】背脂醤油スープとちぢれ麺が絡む『背脂醤油ラーメン（マシ盛）』コンビニ業態の育ての親として知られる鈴木さんは1932年、長野県出身。56年に中央大学経済学部卒業後、東京出版販売（現、トーハン）に入社。63年にイトーヨーカ堂に入社した。78年、