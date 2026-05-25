人気レースクイーンの霧島聖子（34）が25日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・コス姿を披露しつつ、左ひざを負傷したことを報告した。「SUPERFORMULARd.5鈴鹿決勝8号車16位9号車19位でチェッカーを受けました！KCMGへの沢山のご声援をありがとうございました」とKCMGチームの成績を報告。グリーン＆白＆黒のミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「今日の決勝は最後まで目が離せない展開でしたね…