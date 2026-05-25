週明けの日経平均株価は上昇して始まり、初めて6万5000円を突破しました。【映像】日経平均株価の変動週明けの東京株式市場では先週末より1900円以上値上がりし、14日に付けた取引時間中の最高値を更新しました。アメリカとイランの間で停戦交渉が進んでいるとの報道を受け、原油市場では、取引の国際指標となるWTI先物価格が先週末より、一時1バレル＝5ドル以上値下がりしました。これにより、原油高によるインフレ悪化へ