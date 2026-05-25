◆ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留の桃アフタヌーンティー。白桃を丸ごとのせた贅沢なパフェもザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留の24階にある、オールデイダイニング「ハーモニー」とバー・ラウンジ「THE BAR」にて、AFTERNOON TEA with “SIROCCO”「ピーチ」を開催。昨年大人気を博したアフタヌーンティーが、今年はさらにバージョンアップして登場。白桃を丸ごと贅沢にのせた季節のパフェや、ラン