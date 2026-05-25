◆2026年初夏のニュアンスボブ4選！似合わせカットで垢抜ける旬スタイルちょっと個性的なボブスタイルに挑戦して、自分を新しくメンテナンスしてみませんか。前髪だけパーマをかけたり、顔周りにレイヤーを入れたり。トレンドを押さえた似合わせカットなら、あなたらしい垢抜けをかなえてくれます。仕事や家事で忙しい毎日をリセットし、自分らしく整うきっかけを。ほかの人と被りにくい、ニュアンスのあるボブスタイル4選をご紹介