◆小さいときの誰にも言えなかった秘密を猫たちが聞いてくれて…？／深夜3時のくろねこ喫茶2(12)ねえ、知ってる？真夜中に猫が集まる喫茶店があるんだって。「ねことじいちゃん」作者による書き下ろし連載。◆【第12話-1】｜魚肉ソーセージのポテトサラダ（C）ねこまき（ミューズワーク）／スターツ出版無断転載禁止【1/3ページ】幼き日の魚肉ソーセージの思い出とは…？