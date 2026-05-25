◆千葉｜舞浜ホテルで楽しむ夏限定アフタヌーンティー3選。滞在時間無制限も画像：バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ初夏のおでかけに、みずみずしいメロンやマンゴーを味わうアフタヌーンティーはいかが？舞浜エリアのホテルラウンジやカフェでは、旬フルーツを主役にした華やかなプランが続々登場。時間無制限でゆったり過ごせるプランや、13種のフルーツを楽しめるティーセットなど、夏だけのご褒美時間を楽しんで。