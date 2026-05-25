◆ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ「シーフード＆ミート Meets ハーゲンダッツ ランチ＆ディナーブッフェ」ホテル インターコンチネンタル 東京ベイの「シェフズ ライブ キッチン」では、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで「シーフード＆ミート Meets ハーゲンダッツ ランチ＆ディナーブッフェ」を開催。平日限定の北海道産紅ずわい蟹をはじめ、ディナー限定の国産牛ローストビーフや炙りうなぎなど、夏のごちそう