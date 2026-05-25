◆新緑が映える季節に行きたい。テラスで楽しむ渋谷・表参道の飲み放題ランチ3選画像：Cafe&DiningZelkovA／ザストリングス表参道（表参道）外の空気を感じながらくつろげるテラス席は、いつものランチタイムをぐっと魅力的にしてくれる存在。今回は、渋谷や表参道エリアの中から、開放感たっぷりの空間で飲み放題ランチを楽しめる3店をピックアップ。どのお店もゆったりできる雰囲気で、友人とのランチ会やデートにもぴったり