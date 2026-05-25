市によりますと、25日の午前6時54分ごろ、米沢市万世町片子でクマ1頭（体長は不明とのこと）が目撃されたということです。 市街地を流れる羽黒川のそば。国道13号の近くの事業所などが並ぶ地域で、市が注意を呼びかけています。