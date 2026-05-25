◆おしゃれな街・表参道のマンゴーアフタヌーンティー3選。青果の老舗仲卸が手掛けるカフェやジュエリーブランドコラボも感度の高いショップやカフェが集まる、東京のおしゃれな街代表の「表参道」で、今が旬の甘くとろけるマンゴー尽くしのアフタヌーンティーを体験してみない？青果の老舗仲卸が厳選したマンゴー尽くしセットや、ジュエリーブランドとのコラボメニューなど、今しか体験できないティーセットをご紹介。都会の喧