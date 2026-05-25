◆ホテル高層階の絶景ビュー席で満喫！6月末まで限定のマンゴーアフタヌーンティー3選写真／HARMONY／ザロイヤルパークホテルアイコニック東京汐留ホテル高層階から爽やかなビューとともに、今が旬のマンゴーアフタヌーンティーを楽しめるレストラン3選をご紹介。東京タワーや東京スカイツリー(R)、都心やベイビューの景色を横目に、ホテルの一流サービスを受けながらいただくアフタヌーンティーは贅沢なひとときになること間違い