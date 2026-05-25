中東情勢の悪化に伴う資材価格高騰などを受け24日、農家の窮状を訴える大会が熊本市内で開かれ、国に対して支援拡充を求めました。 この大会は熊本県内の農家を取り巻く状況を県関係の国会議員に直接訴えようと、JAグループ熊本などが開いたもので、約600人の農業関係者が集まりました。 まず、JAグループのトップが訴えました。 ＪＡ熊本中央会 宮本隆幸会長「燃油や肥料をはじめ生産コストの高騰は、もはや農家の