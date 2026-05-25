JR西日本は山陽新幹線の相生駅～岡山駅間で、25日午前9時34分ごろ、東京発・博多行きの「のぞみ5号」の運転士が走行中に「パン」という通常と異なる音を聞いたため、停車して確認を行っていると発表しました。 車両はその後、安全が確認され、「のぞみ５号」は午前9時56分に運転を再開しました。 この影響で山陽新幹線の下り線のほか、上り線にも遅れが出ています。