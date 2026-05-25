【スーパーフォーミュラ】第4戦（決勝・5月23日／鈴鹿サーキット）【映像】雰囲気激変の私服＆はにかむ姿（複数カット）日本最速を競う「スーパーフォーミュラ」の第4戦決勝。その生中継にゲストとして出演した19歳の女性レーサー・富下李央菜（とみした りおな）が、レーシングスーツ姿とは雰囲気が大きく変わった私服姿で登場し、その初々しい姿とともにファンから多くの反響を集めた。富下は、女性ドライバーのみで競われる