山中慎介5.2「THE DAY」インタビュー後編（中編：再認識した井上尚弥の「１発の強さ」敗れた中谷潤人が手に入れたものは何か？＞＞）2026年５月２日、東京ドーム。井上尚弥（大橋）vs.中谷潤人（M.T）に先立って行なわれたWBC世界バンタム級タイトルマッチで、王者・井上拓真（大橋）が日本人初の５階級制覇を目指す挑戦者・井岡一翔（志成）を３−０の判定で下し、初防衛に成功した。２度のダウンを奪う完勝。井岡は右眼