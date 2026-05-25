山中慎介5.2「THE DAY」インタビュー中編（前編：井上尚弥vs.中谷潤人で「なかなか見ない光景」と指摘したことは？両者の高度な駆け引きの正体＞＞）井上尚弥（大橋）と中谷潤人（M.T）によるWBA・WBC・WBO・IBF世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチは、前半は井上が主導権を握ったものの、中盤の８〜10ラウンドは中谷がペースを引き寄せた。しかし11ラウンド、井上の右アッパーが中谷の顔面を直撃した瞬間、勝