パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティング株式会社は25日、TBS「ラヴィット！」とのスペシャルコラボを開催することになったと発表した。今回、パ・リーグ6球団とのスペシャルコラボとして、パ・リーグ6球場でコラボ試合を開催することが決定。コラボ試合では、ラヴィット！ファミリーの出演者と番組公式キャラクターのラッピーが球場に来場し、セレモニアルピッチやイニング間イベントなどで試合を盛り上げるほか、