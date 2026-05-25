韓国の人気グループ・SHINHWAのキム・ドンワンと、映画「ニューノーマル」などで知られるファン・スンオンが共演した映画「沖縄ブルーノート」が、6月6日(土)にアジアドラマチックTVで日本初放送される。沖縄を舞台に、同姓同名の男女が偶然出会うことから始まる本作。穏やかな空気感の中に、切ない恋模様が描かれる。今回は、キム・ドンワンとファン・スンオンに、沖縄での撮影秘話や印象的なセリフ、作品への思いを語ってもらっ