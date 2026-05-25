女性からの恋愛相談において、元気づけるつもりで言った一言によって、逆に相手を傷つけてしまったこともあるのではないでしょうか。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者へのアンケートを参考に「恋愛相談してきた女性を元気づける一言」をご紹介します。【１】「相談ならいつでも乗るからさ」と自分の存在をアピールする。「悩み事の半分は、聞いてもらった段階で解決。そういう意味では一番うれしいかも」（２０代女性）など、