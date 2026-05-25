SUPER BEAVER SUPER BEAVERの新曲「アプローズ」が、アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」2026テーマソングに決定した。さらに、SUPER BEAVERと三ツ矢サイダーがコラボレーションした『三ツ矢サイダー プレリリースボトル』が、コンビニエンスストア限定で6月2日から発売する事が決定。【写真】SUPER BEAVERアルバム『人生』トラックリスト『三ツ矢サイダー プレリリースボトル』は、SUPER BEAVERが『三ツ矢サイダー』の世