ポルシェと学ぶ特別な夏休み LEARN with Porsche｜旅を通して学ぶプログラム（写真は過去に実施された時の様子） 2021年からスタートした「LEARN with Porsche」は、社会のリアルな現場に触れながら、自ら問いを立て、学びを深める探究型教育プログラム。LEARNは、Learn Enthusiastically（熱心に学び）、Actively（積極的に）、Realistically and Naturally（現実的かつ自然に）の頭文字から名づけられた。プログラムは