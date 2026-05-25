EMODAから、この夏見逃せないスペシャルコラボが登場♡「ハローキティ」と「マイメロディ」を主役に、“日焼け”デザインを取り入れた遊び心たっぷりのアイテムが2026年5月27日(水)より発売されます。カジュアルの中にエッジを効かせたEMODAらしい世界観と、サンリオキャラクターのキュートさが絶妙にマッチ。夏コーデを盛り上げる全3型に注目です♪ レース使いが可愛いTシャツ 「MI