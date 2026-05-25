週明け25日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午前10時現在は前週末比23銭円高ドル安の1ドル＝158円89〜91銭。ユーロは19銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円90〜92銭。米国とイランの戦闘終結に向けた期待から「有事のドル買い」を解消する動きが出た。市場関係者は「政府・日銀による為替介入の警戒感もある」と話した。