バレーボール女子の人気選手、野中瑠衣（２４）がヴィクトリーナ姫路のファン感謝デーに参加した際の様子を公開した。「ファン感謝ＤＡＹ皆さん楽しんで頂けましたかー？？笑いあり涙ありの１日で、とても幸せで素敵な空間でした改めて今シーズン本当にありがとうございました！」と綴り、黄色いＴシャツ姿で仲間やファンとイベントを楽しむ姿を公開した。コメント欄などでは「ボブ可愛すぎます」、「いつのまにか髪が短