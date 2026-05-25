若い世代に人気のスケートボードや、年齢や障がいの有無に関わらず楽しめるインクルーシブスポーツに親しんでもらおうというイベントが23日、三重県伊勢市のショッピングセンターで開かれました。伊勢市がスポーツを通した共生社会を目指す取り組みの一環として開いたもので、会場では、東京オリンピックから人気が高まったスケートボードの体験会が開かれました。ショッピングセンターの屋上に設けられたスケート場は、あいにくの