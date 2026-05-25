三重県の伝統工芸に触れられるワークショップや古典芸能などが楽しめるイベントが23日、鈴鹿市のショッピングモールで開かれ、多くの買い物客らでにぎわいました。県内の芸術文化の振興や発展に向けてさまざまな事業を展開している岡田文化財団が、県内で芸術文化に取り組む団体についてより多くの人に知ってもらおうと開いているものです。会場では、伊賀くみひものキーホルダーやブレスレット作り、好きな絵柄の伊勢型紙を彫って