春の高校野球東海大会が23日から愛知県で始まり、三重県代表の2校がそれぞれ1回戦を戦いました。小牧市民球場では、三重県1位の昴学園が岐阜県2位の県立岐阜商業と対戦、0対3で敗れ、1回戦敗退となりました。三重県2位の津商業は岡崎レッドダイヤモンドスタジアムで愛知県1位の享栄と対戦し、1対4で敗れました。