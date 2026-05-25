東京商工リサーチは、4月の三重県内の企業倒産の状況を発表し、倒産件数は前の年の同じ月から2件増加の9件でした。東京商工リサーチによりますと、先月、負債額が1000万円以上の三重県内の企業の倒産件数は9件、倒産した企業の負債総額は5億2500万円となり、前の年の同じ月と比べて2件増加し、負債総額は1億4100万円増えました。主な倒産原因としては販売不振となっていて、物価高を主な原因とする倒産はないとしています。ただ、