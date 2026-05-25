25日朝にかけて横手市でクマの目撃が相次ぎました。警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと24日午後11時55分ごろ、横手市黒川字館西で県道を歩いているクマ1頭を、車で走っていた横手市の20代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約40メートルです。一方、この地域から西に2キロほどの横手市大雄字田村では25日午前4時20分ごろ、たいゆう保育園の駐車場を歩い