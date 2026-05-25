フィンランド発祥の新しいアウトドアスポーツ「モルック」の大会が23日、三重県鈴鹿市で開かれ、親子チームなど16組が熱戦を繰り広げました。モルックは、木製の棒を投げて番号付きのピンを倒し得点を競うゲームで、年齢や体力に関係なく老若男女が一緒に楽しめる新しいスポーツとして注目を集めていて、日本国内でも競技人口が約400万人となっています。競技の魅力を広く発信しようと鈴鹿市で初めて開かれた大会には、市内を中心