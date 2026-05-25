夫婦岩で知られる三重県伊勢市の二見興玉神社で23日、おはらいなどに使われる藻を刈り取る「藻刈神事」が行われました。「藻刈神事」は、おはらいに使う道具の材料の藻・アマモを刈り取る伝統神事で、毎年5月21日に行われています。今年は悪天候のため、アマモを刈り取る神事だけ23日に延期されていて、神社近くの港から神職と巫女が、しめ縄を張り巡らした船に乗り込みました。神事は、夫婦岩から700メートルほど離れた沖合の海中