5月19日に発生した三重県津市美杉町の山林火災について、津市消防本部は22日午後5時すぎに鎮火したと発表しました。5月19日に津市美杉町下多気の山林で発生した火災は、約10ヘクタールが焼けましたが、人や建物などへの被害はなく、発生から3日後の22日午後5時すぎに鎮火しました。三重県の一見知事は、22日午前開かれた会見で、これまでの活動状況を説明し、自衛隊のヘリコプターなどが50回以上の空中消火にあたったなどとして、