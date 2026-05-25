トヨタ「最大級モデル」が日本上陸！2026年4月2日、日本の自動車市場に驚きのニュースが発表されました。トヨタが北米で展開しているフルサイズピックアップトラック「タンドラ」が、日本国内での正規販売をスタートしたのです。【画像】超カッコイイ！ これが「ランクル」よりデカい「トヨタ車」です！（36枚）これまで日本では馴染みのなかった超大型ピックアップトラックですが、果たしてどのようなクルマなのでしょうか