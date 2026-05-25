私はユカリ。動揺を隠しつつ幼稚園に子どもたちを預け、母に電話で今朝の出来事を説明しました。夫にゴミ袋を投げつけられたと話すと母は絶句し、すぐに心配して「実家に来なさい」と言ってくれました。退社後実家に着くと、両親と子どもたちが温かく迎えてくれました。私は夫に電話して、「しばらく実家で暮らす」と伝えたのです。夫は激昂してアレコレと怒鳴り続けていましたが、私は電話を切り、スマホの電源を切りました。実家