ママが専業主婦となり、家事や育児に専念するケースは珍しくないですよね。でもいくら専業主婦とはいえ、育児を毎日しているとさすがに疲れるもの。ママスタコミュニティのあるママも、疲れ果てている様子です。『3歳と0歳を子育て中の専業主婦です。17時以降は子どもの夕飯、お風呂、寝かしつけがあり、旦那は平日の帰宅が遅いので主に私がしています。旦那は深夜か朝にお風呂に入り、食洗機で食器を洗う係。そして一部だけですが