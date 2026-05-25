ドローン事業の知的財産権などはNTTイードローンへ（株）ナイルワークス（さいたま市）は5月20日、東京地裁に特別清算を申請した。申請代理人は池田佳菜子弁護士（東京富士法律事務所、千代田区麹町3−3）。負債総額は約25億円。農薬や肥料散布などの農業用ドローン開発や販売を主軸に事業を展開。また、AIを活用した測量などファームソリューションのほか、農薬散布の依頼と受託のマッチングサービスなども手がけていた。し