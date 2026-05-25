＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 最終日◇24日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞細野勇策と首位タイで最終日を迎え、自身初のメジャー優勝がかかっていた30歳の勝俣陵は、出だしから連続バーディを奪うなど優勝争いを演じた。しかし後半に伸ばし切れず、3バーディ・4ボギーの「73」。トータル12アンダー・6位で大会を終えた。〈連続写真〉これがプロの技！勝俣陵はフェードとドローで20yを打ち