◇米男子ゴルフ下部ツアービジット・ノックスビル・オープン最終日（2026年5月24日テネシー州ホルストンヒルズCC＝7267ヤード、パー71）最終ラウンドが行われ、6打差の8位から出た石川遼（34＝CASIO）は2バーディー、1ボギーの69で回り、通算17アンダーの15位だった。1番で第2打をピン側につけてバーディー発進。6番でも2メートルにつけてスコアを伸ばし、パー5の7番は2オンに成功して連続バーディー。3つ伸ばして折り