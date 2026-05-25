羽鳥慎一アナウンサー（55）が25日、司会を務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。週明けの同日午前の東京株式市場で日経平均株価（225種）が初めて6万5000円を超えたことについてコメントした。週明け25日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸し、前週末終値からの上げ幅は一時1800円を超え、取引時間中の最高値を更新し初めて6万5000円台に乗せた。米国とイランによる戦闘