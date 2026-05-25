ホワイトソックス傘下マイナーの西田陸浮内野手（25）がメジャー初昇格する見通しとなった。24日（日本時間25日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」のホ軍担当記者、スコット・マーキン氏ら複数の米メディアがX（旧ツイッター）で報じた。同記者は西田について「彼はホワイトソックスでプレーする5人目の日本生まれの選手となる」と記した。西田は東北高（宮城）、オレゴン大を経て23年のドラフトでホワイトソックスから11巡