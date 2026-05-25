フリーアナウンサー赤江珠緒（51）が25日、NHK「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）にゲスト初出演。自身の腰痛遍歴を明かした。今放送は腰痛特集。赤江は「仙腸関節」タイプの腰痛だった。「30代ぐらいからギックリ腰はしょっちゅう」と告白。「空のスーツケースを持って1週間出勤するみたいな。杖がわり、みたいな」と語り、スタジオがザワついた。番組MC博多大吉からは「できる女を装って。プラダを着た悪魔のように…」とツッ