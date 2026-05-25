スピーチで早口になったことはありませんか？「戦うか、逃げるか反応」が不安障害にとって負担なワケ 「戦うか、逃げるか反応」で見る不安障害 生物が生きのびるために必要とされる「戦うか、逃げるか反応」が、不安障害を抱える人にとっては、大きな負担となっています。 不安がもたらす生理学的な反応 人間が不安を感じたときに起こる身体的な反応には、動悸、発汗、息切れなどがあります。こうした身体状態は、安