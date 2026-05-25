２５日、「神舟２３号」と「天和」のドッキングの様子。（北京航天飛行制御センターのモニター映像、北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京5月25日】中国有人宇宙プロジェクト弁公室は、24日深夜に打ち上げられた有人宇宙船「神舟23号」が25日午前2時45分（日本時間同3時45分）、宇宙ステーションのコアモジュール「天和」とのドッキングに成功したと発表した。コアモジュールの軸に対して垂直方向となるラジアルポートへのド