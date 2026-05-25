今村聖奈の手綱でオークスを制したジュウリョクピエロ（牝3＝寺島）はレースから一夜明けた25日、栗東トレセンで静養した。午前1時ごろ帰厩。佐々木助手は「G1で出すものを出し切って、レース後は気が入っていました。馬運車に乗っても気が入っていて、八王子あたりで少し落ち着いて、神奈川でカイバを食べ始めて。厩舎に帰ってきてからはいつものピエちゃんです」と報告した。直線間近でレースを見守った同助手。JRAが公開し