武蔵精密工業が大幅高で３連騰。前週２０日のエヌビディア＜NVDA＞の決算発表を受けて株式市場においてＡＩ半導体関連株への選好姿勢が強まっている。自動車部品メーカーの武蔵精密はＡＩデータセンター向けの蓄電装置であるハイブリッドスーパーキャパシター（ＨＳＣ）の成長性が注目されており、１２日の引け後に２７年３月期が営業減益となる見通しを示しながらも、株価は頑強ぶり